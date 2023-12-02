Костомаров рассказал, что ему помогало при восстановлении

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, как пережил потерю конечностей после ампутации.

Фигурист поделился мыслями в рамках мероприятия «Железная воля и технологии для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия».

— Что вам помогло помимо близких в вашем восстановлении?

— Было отчаяние, непонимание, зачем остался. Первые пару месяцев — абсолютное разочарование и нежелание жить. Только благодаря близким, жене, брату, которые каждый день с утра приходили и поддерживали словами «не сдавайся, мы вместе пройдем этот путь». Нужно идти вперед, раз уж это произошло. Наверное, для чего-то это дано. Это очень жестоко. Но здесь я думаю огромная помощь врачей, родных и близких. Конечно, спасло меня мое сильное сердце, потому что отказали абсолютно все органы. Как оно продолжало биться — не знаю. Возможно, потому что я много тренировался, бегал, работал над собой. Плюс очень важна закалка спортсмена. Я не понимал, как возвращаться к нормальной жизни. Постепенно ко мне приходил реабилитолог, помогали мне поднимать голову с подушки. Я просто в скелета превратился такого. Заново поднимал руки, ноги. Было очень трудно. Изо дня в день, из месяца в месяц навешивали грузы на руки и на ноги. В течение нескольких месяцев я просто набирал физическую форму, чтобы мог сидеть. Было ужасно трудно, кружилась голова. Потерял вообще ощущение вертикального нахождения в жизни. Несколько месяцев лежал горизонтально. Конечно, мне говорили, что сделают протезы. Но ты не можешь поверить, что будет хорошо, когда видишь себя с утра. Ты не понимаешь дальнейшего смысла жизни. Только когда начинаешь общаться с детьми, начинаешь видеть их... Им нужно было адаптироваться. Дочка понимает всю серьезность ситуации. Сын еще не совсем. Дети меня вдохновляли. Ни в коем случае не хотел приехать домой на коляске. Это меня мотивировало работать изо дня в день, чтобы начать ходить.

— Какие качества цените в людях больше всего?

— Обобщу: просто быть человеком. Это значит быть порядочным, честным. Заниматься своим делом, отдаваться полностью. Фотограф будет стараться делать свою работу качественно, хорошо. Если каждый будет любить свою работу, в стране у нас все будет замечательно, — сказал Костомаров.