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Сегодня, 21:53

Костомаров обратился к зрителям после первого проката на протезах

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров выступил с речью на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха после своего первого выступления спустя год перерыва из-за болезни.

Перенесший тяжелую болезнь и ампутацию всех конечностей фигурист вышел на лед в совместном номере со своей супругой Оксаной Домниной.

Публика встретила появление и выступление Костомарова стоячей овацией и криками «Молодец!» — в ответ Роман обратился к зрителям с небольшой речью.

«Огромное удовольствие выходить на лед и видеть полный зал. Спасибо всем за ту поддержку, которую я чувствовал на протяжении всего этого ужасного времени... Жизнь несет тяжелые испытания, но если с вами родные и близкие люди, то имеет смысл жить дальше! Огромного здоровья, это главное, остальное все будет», — сказал Костомаров в микрофон.

Фигурное катание
Илья Авербух
Роман Костомаров
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