Доктор медицинских наук — о Костомарове: «Такое героическое выздоровление можно назвать чудом»

Доктор медицинских наук Михаил Шестаков высказался о выздоровлении фигуриста Романа Костомарова.

«Роман смог справиться с болезнью благодаря своему уникальному иммунитету. То, что случилось — никак кроме как медицинским чудом не назовешь. Такой иммунитет встречается чуть ли не буквально у одного из нескольких тысяч людей. Поэтому такое героическое выздоровление можно называть чудом. Думаю, сами врачи, которые его лечили, не понимают как организм смог побороть все эти осложнения», — цитирует Шестакова Sport24.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

17 декабря олимпийский чемпион впервые выступил на льду после болезни и многочисленных операций. Это произошло в рамках шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха на «ВТБ-Арене».