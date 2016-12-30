22:02 30 декабря 2016 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Костнер - о ситуации с допинг-пробой Сотниковой: "Любое подобное подозрение вызывает разочарование"

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Бронзовый призер Олимпиады-2014 Каролина Костнер дала понять, что разочарована ситуацией с допинг-пробой чемпионки Игр Аделины Сотниковой. Сегодня портал La Gazzetta dello Sport заявил, что пробы россиянки могли быть незаконно вскрыты.

- Сейчас действительно рано давать комментарии по деликатному вопросу, - цитирует La Gazzetta dello Sport Костнер. - Думаю, для тех, кто выступает за чистый спорт, любое подобное подозрение вызывает разочарование.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Thomas_Boy

Каролина высказалась довольно тактично. И сама она была бесподобна на льду. Пожалуй, одна из лучших в истории фигурного катания.

17:35 31 декабря 2016

dimok123456

Каролине лучше сидеть дома и смотреть по телевизору как катаются наши девчонки!!!! а то медальку повыше на халяву захотелось...

09:37 31 декабря 2016

Andre_Saratov

Каролина была отстранена не за допинг. А за укрывательство своего друга перед допинг-офицерами. Соврала, что его нет дома. За это и была дисквалифицирована по закону Италии. А лично меня поражает количество сколь безапелляционных, столь и некомпетентных комментариев в теме про допинг. Независимо от точки зрения. С наступающим всех!

08:44 31 декабря 2016

shpasic

Каролиночка разбирается в допинге - ей можно верить, не зря своё отсидела))

23:53 30 декабря 2016

Xen1um

Вот для чего такие вбросы делаются, теперь тему можно раскручивать, поливать грязью.

22:45 30 декабря 2016

streletc1783

И подпрыгнула до потолка!

22:39 30 декабря 2016

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