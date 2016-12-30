Костнер - о ситуации с допинг-пробой Сотниковой: "Любое подобное подозрение вызывает разочарование"

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Каролина Костнер дала понять, что разочарована ситуацией с допинг-пробой чемпионки Игр Аделины Сотниковой. Сегодня портал La Gazzetta dello Sport заявил, что пробы россиянки могли быть незаконно вскрыты.
- Сейчас действительно рано давать комментарии по деликатному вопросу, - цитирует La Gazzetta dello Sport Костнер. - Думаю, для тех, кто выступает за чистый спорт, любое подобное подозрение вызывает разочарование.
Thomas_Boy
Каролина высказалась довольно тактично. И сама она была бесподобна на льду. Пожалуй, одна из лучших в истории фигурного катания.
17:35 31 декабря 2016
dimok123456
Каролине лучше сидеть дома и смотреть по телевизору как катаются наши девчонки!!!! а то медальку повыше на халяву захотелось...
09:37 31 декабря 2016
Andre_Saratov
Каролина была отстранена не за допинг. А за укрывательство своего друга перед допинг-офицерами. Соврала, что его нет дома. За это и была дисквалифицирована по закону Италии. А лично меня поражает количество сколь безапелляционных, столь и некомпетентных комментариев в теме про допинг. Независимо от точки зрения. С наступающим всех!
08:44 31 декабря 2016
shpasic
Каролиночка разбирается в допинге - ей можно верить, не зря своё отсидела))
23:53 30 декабря 2016
Xen1um
Вот для чего такие вбросы делаются, теперь тему можно раскручивать, поливать грязью.
22:45 30 декабря 2016
streletc1783
И подпрыгнула до потолка!
22:39 30 декабря 2016