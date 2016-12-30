La Gazzetta dello Sport: Допинг-пробы Сотниковой на Играх-2014 могли быть вскрыты

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова может оказаться в центре допингового скандала, который разгорелся с новой силой после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, утверждает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, с пробой фигуристки могли быть произведены манипуляции. При этом отмечается, что речь не идет о положительной допинг-пробе или замене пробирки.
Также итальянское издание упоминает имена фигуристок Татьяны Волосожар и Ксении Столбовой, что может поставить под сомнение золото в командном турнире и парном катании.
МОК 23 декабря открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, выступавших в Сочи-2014. La Gazzetta dello Sport якобы владеет полным списком с именами атлетов. До сегодняшнего дня точно были отстранены шесть наших лыжников – Евгений Белов, Александр Легков, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова, и все они подтвердили получение уведомлений об отстранении и успели прокомментировать случившееся. Легков и Белов даже подготовили заявление в Спортивный арбитражный суд.
Сегодня были отстранены четыре российских скелетониста-участника Олимпиады. Также в числе отстраненных итальянское издание называет биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину.
spetrov
mobile_actor, пример с кошельком не из того ряда. Весь этот перечень плюс (!) отсутствие проблем на соревнованиях в других странах в других допинг-лабораториях. Все это вместе - это не один раз подменить бутылочки или украсть кошелек. А так да, люди разные бывают. Но тоже интересно - сначала ему верить нельзя (говорили же?), потом беспрекословно верим.
23:25
mobile_actor
Модератор, в чем криминал цитирования Лозаннской Декларации?
23:22
spetrov
mobile_actor, не переживай, я увидел, нашел поиском полный текст, убедился. Я же сказал - принято.
23:18
Thomas_Boy
А что показала Сереночка после публикации инфы о ее ТИ? Ничего. Даже буй не показала. Ничего и не покажет.
23:15
Thomas_Boy
Буква Ё что там Сотникова показала после Олимпиады? :) ____________ Что там Липински показала после Олимпиады? Ась?
23:12
mobile_actor
А где мой постинг с цитатой из Лозаннской Декларации? Кто-нибудь его видит?
23:11
mobile_actor
spetrov, если ваш сотрудник по работе стырит деньги из вашего кошелька/бумажника, то вы несете ответственность? Вам и в голову не приходило, что он вас обворует, a он – гад такой – воспользовался моментом и стянул ваши денежки. Какую вы несете отвественность?
23:09
spetrov
...Я, как могут убедиться наши собеседники, и не настаивал ранее. Так как быть с ответственностью за свои же действия со стороны WADA?
23:09
Буква Ё
гнилые спортсмены в прогнившем государстве, все сбалансированно:)
23:09
plutonas
Слышали америка? мы не будем выгонять ваших детей с руссского дома как вы наших с американского С новым годом США!!!
23:07
spetrov
mobile_actor, ОК, принято. Как быть со всем остальным?
23:05
spetrov
...Вы походу даже не знаете, что такое "нести ответственность".
23:02
spetrov
mobile_actor, рекомендовано. РЕКОМЕНДОВАНО! Чувствуешь разницу? ... И даже бутылки от подконтрольной фирмы впаривала, которые, как оказывается сейчас, можно вскрыть. Правда, вскрыть так, что видно при проверке (по их же утверждению). И вскрыть могли все остальные (почему нет). Но ответственность несет! Детский сад какой-то, честное слово.
23:00
mobile_actor
В декларации как раз и говорится, что решено создать международное антидопинговое агенство.
22:56
spetrov
Отличную ответственность несет WADA! Чиновников вплоть до руководителя утверждала, но теперь не виновата. Работу организовывала, проверяла, награды вплоть до последнего дня вручала, в пример всем ставила, и потом вдруг (!) дырку в стене обнаружила. mobile_actor, заканчивай. Реально чушь несешь. PS: Да (!) я там одного вашего из Украины на чистую воду вывел. Вдруг тебе интересно, на чем ваш брат горит. По секрету: фраза "образована по решению конференции" тоже украинскими источниками попахивает, но я особо не смотрел. Настаивать (пока) не буду.
22:53
Тропическая гемангиома Мовсисяна
интересно, а вода, заряженная Путиным, считается допингом? ))) у меня есть инсайдерская информация что Карякин пил ее во время турнира по блицу, McLaren call me)))
22:50
Солист Мак
Интересно, каким допингом можно поднять технику и артистизм в фигурном катании????. Пусть вада проверит, может Карякин ходил в туалет и шоколадки там трескал))))
22:47
mobile_actor
tulupp, национальные АДА под двойной ответственностью: государства и WADA. Это закреплено во Всемирном Антидопинговом Кодексе, ратифицированном Россией. Никто в мире не ожидал, что дело может дойти до того, что само государство зайется фальсификцией допинг-тестов, используя свою самую мощную спецслужбу.
22:46
spetrov
mobile_actor, на конференции была принята декларация. Всего лишь декларация. Которая рекомендовала. Не более того.
22:46
yspesh4
Актер, комментов мало, а ты уже три. Вот шож ты за ... Дал бы тебе в ... Дай тел только. Смайлики.
22:40
Тропическая гемангиома Мовсисяна
упыри из ВАДА бросаются на наше золото в Сочи как укры на кусок сала))) у них уже пробы сами собой вскрываются, наверно у работников ВАДА процесс откупоривания девственной плевры проходил похожим образом - самопроизвольно)))
22:38
tulupp
mobile_actor. Т. е. ВАДА не может обеспечить работу своих региональных организаций, а виноваты спортсмены, которых не ловили на допинге? Зачем такая ВАДА нужна? Кто понес наказание, соучастники в преступлениях сидят в Америке. А что касается фигурного катания, зачем там допинг? Овчинка выделки не стоит. А что касается допинга, если бы это была борьба, то проверили бы пробы. Лишили медалей виновных в употреблении, сменили руководств ВАДА и наказали виновные федерации деньгами. А тут специально не допускают всех спортсменов, и невиновных в том числе. Это ли не полит заказ????
22:31
mobile_actor
WADA несет отвественность. Именно поэтомо аккредитация РУСАДА была отозвана и до сих пор не восстановлена. А полномочия WADA будут усилены и расширены.
22:23
spetrov
Могла быть. По мнению одного из изданий. А могла и не быть. Зато сколько поговорить можно на основе этого.
22:21
tulupp
А допинг пробы случайно не Российской отделение ВАДА брало? Почему ВАДА не несет никакой ответственности? В чем виноват спортсмен? Он сдал пробу, в очередной десятый или сотый раз. Он прошел свой олимпийский путь, а через 3 года пробирки поцарапаны, мы тебя дисквалифицируем. А кто их поцарапал? Может ВАДА и поцарапало с целью дискредитации спортсменов? Все спортсмены выигравшие медали относились к топовым, они годам выигрывали этапы кубков мира и сдавали десятки проб. Там было все чисто, а на олимпиаде нет? Работа ВАДА с каждым днем похожа на полит заказ, но только это открывает очередной ящик пандоры. Вот будет прикольно лет через восемь возвращать медали нашим и краснеть разным (Фелпсам), когда их начнут проверять под микроскопом.
22:19
Ясен-Красен!
...могли быть вскрыты... Вот Макларен может быть серийный убийца и насильник. Давайте ему голову отрубим сначала, а потом факты МОЖЕТ БЫТЬ будут. Ну а если чист, пришьём голову назад.
22:18
mobile_actor
raver87, за допинг-контроль выступают как раз спортсмены. ВАДА образована по решению спортивной конференции.
22:17
mobile_actor
Чисто российская логика: допинг-мошенничество организовали руководители Минспорта, но урод у нас почему-то Макларен.
22:15
raver87
Вот объясните мне недалекому, чем допинг может помочь в фигурном катании?! Это же не бег и не плавание. Достала эта истерия уже. В этом смысле мне позиция НХЛ нравится. У нас закрытая лига и мы делаем, что хотим. Эти антидопинговые господа кажется забывают, что спорт, это спортсмены, а не они.
22:11
streletc1783
Уже слов нет.Желаю роди,степановым,макларену и др уродам покоится с миром.
22:08