Командный турнир на Кубке Первого канала: кто выступит в парном катании
Спортивные пары выступят с короткими программами на Кубке Первого канала
В пятницу, 26 марта, на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске начнется командный турнир.
В рамках второго дня турнира мужчины представят короткие программы. Начало — 17:00. Смотреть турнир в прямом эфире можно на официальном сайте Первого канала.
На турнире соревнуются команды Анны Щербаковой и Марка Кондратюка.
Участники турнира в парном катании:
Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Команда Щербаковой)
Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Команда Щербаковой)
Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Команда Кондратюка)
Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Команда Кондратюка)
Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований // Кубок Первого канала по фигурному катанию: основная информация
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