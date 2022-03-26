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Сегодня, 15:00

Командный турнир на Кубке Первого канала: кто выступит в парном катании

Спортивные пары выступят с короткими программами на Кубке Первого канала
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
В пятницу, 26 марта, на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске начнется командный турнир.

В рамках второго дня турнира мужчины представят короткие программы. Начало — 17:00. Смотреть турнир в прямом эфире можно на официальном сайте Первого канала.

На турнире соревнуются команды Анны Щербаковой и Марка Кондратюка.

Анна Щербакова и&nbsp;Марк Кондратюк. Кубок Первого канала: онлайн-трансляция коротких программ

Участники турнира в парном катании:

Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Команда Щербаковой)

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Команда Щербаковой)

Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Команда Кондратюка)

Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Команда Кондратюка)

Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований // Кубок Первого канала по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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