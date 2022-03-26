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Сегодня, 14:12

Трусова пожелала удачи команде «Время первых» на Кубке Первого канала

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова пожелала удачи команде «Время первых» на Кубке Первого канала. Спортсменка выложила совместное фото с Марком Кондратюком, Евгенией Медведевой и Александром Самариным.

«Время первых» удачи», — написала Трусова в Telegram-канале.

26 марта в рамках Кубка Первого канала фигуристы представят короткие программы. На турнире соревнуются команды Анны Щербаковой и Марка Кондратюка. Щербакова стала капитаном команды «Красная машина», а Кондратюк —  команды «Время первых».

Начало турнира — 17:00 по московскому времени

Фигурное катание
Александра Трусова
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