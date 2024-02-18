Синицына — о дисквалификации Валиевой: «Чувствую ли себя бронзовой призеркой? Есть немного»

Российская фигуристка Ксения Синицына прокомментировала дисквалификацию Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

— Я не знаю, пока ничего не ясно, нет ясности в перерасчетах. Чувствую себя бронзовой призеркой? Есть такое немного, но и Камилу хочется поддержать, я с ней хорошо общаюсь, не имею ничего против.

18 февраля огромный баннер в поддержку фигуристки Камилы Валиевой разместили болельщики на арене «Металлург», где проходит Спартакиада сильнейших спортсменов по фигурному катанию. Плакат появился во время разминки перед произвольной программой сильнейшей группы среди женщин.