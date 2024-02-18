Синицына — о дисквалификации Валиевой: «Чувствую ли себя бронзовой призеркой? Есть немного»
Российская фигуристка Ксения Синицына прокомментировала дисквалификацию Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
— Я не знаю, пока ничего не ясно, нет ясности в перерасчетах. Чувствую себя бронзовой призеркой? Есть такое немного, но и Камилу хочется поддержать, я с ней хорошо общаюсь, не имею ничего против.
18 февраля огромный баннер в поддержку фигуристки Камилы Валиевой разместили болельщики на арене «Металлург», где проходит Спартакиада сильнейших спортсменов по фигурному катанию. Плакат появился во время разминки перед произвольной программой сильнейшей группы среди женщин.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этой даты аннулированы.
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