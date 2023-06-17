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Сегодня, 18:30

Итальянский фигурист Грассль присоединился к группе Тутберидзе на сборе в Новогорске

Ана Горшкова
Корреспондент
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Этери Тутберидзе и Даниэль Грассль.
Фото Global Look Press

Призер чемпионата Европы, итальянец Даниэль Грассль присоединился к группе Этери Тутберидзе на предсезонном сборе в Новогорске, сообщает РИА Новости.

Группа Тутберидзе начала сбор 5 июня. Грассль до этого находился в США, где ставил программы к новому сезону вместе с хореографом Бенуа Ришо.

21-летний итальянец тренируется у Тутберидзе с середины прошлого сезона. На чемпионате мира в Сайтаме (Япония) он занял 12-е место. Грассль на турнире сопровождали Тутберидзе и тренеры ее группы Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

Этери Тутберидзе и&nbsp;Даниэль Грассль. «Мне еще надо привыкнуть, что Этери рядом». Интервью итальянца, которого на ЧМ сопровождала Тутберидзе

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Даниэль Грассль
Этери Тутберидзе
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