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Сегодня, 16:51

Тарасова сообщила о завершении карьеры Синициной и Кацалапова

Микеле Антонов
Корреспондент
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Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер по фигурному катанию, действующий член тренерского совета ФФККР и старший тренер сборной России Татьяна Тарасова ответила «СЭ» на вопрос о невключении пары Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в резервный состав сборной России.

«С ними ничего не случилось. Они просто закончили карьеру. Не было новостей? Почему не было, они сказали, что закончили выступать. Вот именно, надеемся, что они будут продолжать радовать нас в шоу. Мы были рады и так их смотреть в соревнованиях, но они так решили в своей жизни», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее стал известен состав резерва сборной России по фигурному катанию.

Фигурное катание
Виктория Синицина
Никита Кацалапов
Татьяна Тарасова
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