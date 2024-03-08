РУСАДА пояснило, почему Валиеву продолжат тестировать на допинг

В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассказали, почему фигуристка Камила Валиева продолжает проходить тестирование на допинг.

«Спортсмен, в отношении которого вынесено решение о дисквалификации, должен проходить тестирование и выполнять любое требование антидопинговой организации о предоставлении информации о местонахождении до окончания спортивной карьеры или исключения из пула тестирования по решению антидопинговой организации», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы РУСАДА.

Ранее стало известно, что Валиева была включена в обновленный международный пул допинг-тестирования на сезон-2023/24.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения фигуристки действует с 25 декабря 2021 года и будет длиться до декабря 2025-го.

17-летней спортсменке также запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию.