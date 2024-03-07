Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что Камила Валиева исключена из состава сборной России.

«Валиева в настоящий момент не входит в состав сборной команды. Все сделано в соответствии с законодательными документами», — цитирует Когана ТАСС.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения фигуристки действует с 25 декабря 2021 года и будет длиться до декабря 2025-го.

17-летней спортсменке также запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

30 января ISU лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире Олимпиады-2022 из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место, золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии. В феврале на это решение были поданы четыре апелляции: одна из Канады, фигуристы которой остались на четвертой позиции, и три — из России.

4 марта Валиева рассказала, что примет участие в ледовом шоу в Китае, которое пока находится в процессе разработки.