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Сегодня, 11:59

Тренер Жук: «Леонтьева и Горелкин стали первой парой в нашей команде»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер по фигурному катанию Ирина Жук рассказала, как их ученики Софья Леонтьева и Даниил Горелкин справились с переходом из юниоров на взрослый уровень.

«В этом году Леонтьева и Горелкин стали первой парой в нашей команде, — цитирует Жук «Газета.ru». — Они как-то легко это восприняли, подхватили и пошли. У них не было страха — как будто Соня с Даней ждали, когда освободится это место. У нас были раньше другие пары, у которых такой период не так легко проходил. Но Леонтьева и Горелкин выглядят по-взрослому, катаются по-взрослому, поступки совершают взрослые».

Леонтьева и Горелкин ранее выступили на контрольных прокатах основной сборной России. В прошлом сезоне они выиграли финал «Гран-при России» среди юниоров.

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Источник: Газета.Ru
Фигурное катание
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