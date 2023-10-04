Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:20

Российская фигуристка сравнила себя с человеком, больным раком

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мария Талалайкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

21-летняя российская фигуристка Мария Талалайкина после короткой программы на мемориале Панина-Коломенкина рассказала о планах на свою карьеру.

«Лично я катаюсь не для баллов, просто хочу получать удовольствие. Это грубо прозвучит, но я представляю себя раковым больным, которому сказали: «Тебе осталось жить год-два, получи удовольствие от этого!» И я получаю удовольствие от спорта. Не знаю, что дальше будет. Так что стараюсь получать удовольствие от каждого старта, а судьи честно ставят баллы.
Я сначала думала, что не буду тренером, что мне это не надо. А потом потренировала на подкатках, и, в принципе, понравилось. Не то чтобы нравится получать деньги за один час, но с детьми контактировать... Бывают плаксивые дети, у которых не получается и которые не хотят. Я предлагаю что-то другое поделать, а ребенок все равно не хочет работать, и я не знаю, что ответить. Сложно.
Гран-при России в планах есть, мне сказали, что я еду в Уфу на следующей неделе. Программу изначально поставили другую, сиртаки, но на местных прокатах поняли, что это лажа полная. Не подходит моему росту сиртаки, и я предложила новую музыку. Никому не понравилось, и я сама ее поставила, одна девочка мне помогла. Произвольная — Time to say Goodbye, опера», — сказала Талалайкина.

Мемориал Панина-Коломенкина проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 октября.

Фигурное катание
Мария Талалайкина
0
Читайте также
ВС РФ уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»
СМИ сообщили об отказе Алиева от встречи с лидерами Армении и ЕС
Пушилин раскрыл количество российских военнослужащих в плену ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Жук: «Леонтьева и Горелкин стали первой парой в нашей команде»
Новости
RSS RSS
Все новости