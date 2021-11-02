Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о выступлении россиянки Анны Щербаковой в этом сезоне.

«Само катание Щербаковой на последнем турнире [в Будапеште] мне очень понравилось. Я думаю, что она еще не до конца восстановилась, но в ней становится больше уверенности, если сравнивать с теми же контрольными прокатами.

Аня — боец! Она делает все, что может на данный момент. Она смело пошла на четверной флип на первом турнире сезона и далее откатала программу по нарастающей.

В короткой программе у нее отличное платье — яркое оранжевое, схожее по цвету с марокканскими песками», — цитирует Гончаренко «Р Спорт».

С 5 по 7 ноября Щербакова примет участие в турнире в Италии.