Ягудин о своей главной фобии: «Мне легче съесть личинку или засунуть голову в слизь, чем прыгать с высоты»

Российский фигурист Алексей Ягудин рассказал о своей главной фобии.

«На следующий день после моего отъезда из Африки прыгали с тарзанки — для меня это одна из главных фобий, которая с возрастом развилась, — приводит слова Ягудина StarHit. — В детстве в Ленобласти я залезал на 90-метровый трамплин и спокойно сидел на самой вершине. Но со временем начал бояться высоты. Да, я понимаю, как нужно прыгать, но переживаю, что во время полета плохо станет с сердцем. Мне легче съесть личинку или засунуть голову в слизь, чем прыгать с высоты».

Ягудин — олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы.