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Игнатов без падений исполнил короткую программу с четверным риттбергером на «Гран-при» Канады

01:27

Российский фигурист Макар Игнатов выступил с короткой программой на этапе серии «Гран-при» Skate Canada в Ванкувере.

В ходе проката он сделал четверной риттбергер, каскад четверной тулуп+тройной тулуп, а также тройной аксель во второй половине программы с небольшой помаркой.

За технику Игнатов набрал 52 балла, общая оценка — 89,79 балла. Он занимает промежуточное первое место после первой разминки.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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