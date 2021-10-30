Игнатов без падений исполнил короткую программу с четверным риттбергером на «Гран-при» Канады

Российский фигурист Макар Игнатов выступил с короткой программой на этапе серии «Гран-при» Skate Canada в Ванкувере.

В ходе проката он сделал четверной риттбергер, каскад четверной тулуп+тройной тулуп, а также тройной аксель во второй половине программы с небольшой помаркой.

За технику Игнатов набрал 52 балла, общая оценка — 89,79 балла. Он занимает промежуточное первое место после первой разминки.