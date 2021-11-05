Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина раскритиковала идею давать фигуристкам дополнительные баллы за возраст.

«Слушайте, то хотят отнимать баллы, то прибавлять. Хватит уже дурью заниматься. Мне кажется, это неудачная шутка. Саша, наверное, не знает, что во всем мире есть такая категория, как adult («взрослая». — Прим. «СЭ»). На каждую категорию есть свои соревнования. Есть уже нижний порог возраста для возможности выступлений на взрослом уровне, верхнего — нет.

Существуют же примеры успешных выступлений возрастных спортсменок — той же Алены Савченко в парном катании или 46-летней гимнастки на ОИ-2020 в Токио Оксаны Чусовитиной. Зачем нам глупостью-то маяться? Есть правила, которые пишутся. То мы умиляемся, что 13-летняя девочка прыгает, то от выступлений 30-летней девушки млеем. Ну какая-то глупость просто!" — цитирует RT Роднину.

Ранее данную инициативу раскритиковала Ирина Слуцкая.