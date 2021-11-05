Рика Кихира снялась с этапа «Гран-при» в Японии из-за травмы

Японская фигуристка Рика Кихира снялась с этапа серии «Гран-при» в Токио (Япония), сообщает Hochi.news.

19-летняя спортсменка еще не восстановилась после травмы лодыжки. По этой же причине фигуристка пропустила этап «Гран-при» в Ванкувере (Канада).

Вчера, 4 ноября, стало известно, что с этапа «Гран-при» в Японии из-за травмы снялся двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.

Этап «Гран-при» в Токио пройдет с 12 по 14 ноября.