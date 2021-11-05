Ягудин рассказал об особенностях соперничества Щербаковой и Хромых на «Гран-при» в Турине

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о соперничестве российских фигуристок Анны Щербаковой и Майи Хромых на этапе серии «Гран-при» в итальянском Турине.

«Имея на бумаге несколько четверных, не факт, что ты их сделаешь, — приводит слова Ягудина ТАСС. — Все будет зависеть от того, насколько ты владеешь психикой, чтобы все это выполнить. Все непредсказуемо, ты можешь быть сильнее на тренировках, а потом выйти и потерпеть поражение. Лед скользкий, и только итоговый результат расставит все на свои места, но мы верим, что наши фигуристки со всем справятся».

По его мнению, результаты «Гран-при» в Турине никак не скажутся на выступлениях на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

«Сейчас мы говорим с вами об этапе чемпионской серии «Гран-при», но в этот сезон все наши мысли только об Олимпийских играх. И даже если сейчас у фаворитов случится осечка, она на данном этапе никак не повлияет на возможный расклад в Пекине».

Напомним, что Щербакова и Хромых — единственные фигуристки, которые включили в свои произвольные программы на этапе «Гран-при» четверные прыжки.

Этап «Гран-при» в Турине пройдет с 5 по 7 ноября.