Двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая поделилась мнением, могут ли дополнительные баллы за возраст мотивировать фигуристок продолжать карьеру.

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин предложил добавлять баллы российской фигуристке Елизавете Туктамышевой за то, что она старше своих соперниц из группы Этери Тутберидзе.

«Если за каждый год будут прибавлять баллов по 50, тогда да, это будет мотивацией для спортсменок. (Смеется.) Однако один балл ничего не даст в глобальном смысле, — сказала Слуцкая RT. — Это не та мотивация, за которую люди готовы разрываться на тысячу мелких медвежат. Давайте еще будем прибавлять очки за красивые камни на костюме. Вышла на лед симпатичная девочка — баллов десять дадим, а другая слишком обычная — ей минус десять поставим. Чушь какая-то. Почему все сводится к каким-то внешним данным, а не к наполнению программы? Это все же неправильно».

Ранее Слуцкая заявила, что лучше ставить оценки за сложность программы, а не за возраст фигуристки.