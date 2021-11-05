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«Давайте еще будем прибавлять очки за красивые камни на костюме фигуристок». Слуцкая — о баллах за возраст

10:32
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Двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая поделилась мнением, могут ли дополнительные баллы за возраст мотивировать фигуристок продолжать карьеру.

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин предложил добавлять баллы российской фигуристке Елизавете Туктамышевой за то, что она старше своих соперниц из группы Этери Тутберидзе.

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«Если за каждый год будут прибавлять баллов по 50, тогда да, это будет мотивацией для спортсменок. (Смеется.) Однако один балл ничего не даст в глобальном смысле, — сказала Слуцкая RT. — Это не та мотивация, за которую люди готовы разрываться на тысячу мелких медвежат. Давайте еще будем прибавлять очки за красивые камни на костюме. Вышла на лед симпатичная девочка — баллов десять дадим, а другая слишком обычная — ей минус десять поставим. Чушь какая-то. Почему все сводится к каким-то внешним данным, а не к наполнению программы? Это все же неправильно».

Ранее Слуцкая заявила, что лучше ставить оценки за сложность программы, а не за возраст фигуристки.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/924658-sluckaya-motivaciya-bally

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Роман Шишов все материалы автора
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