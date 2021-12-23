Хореограф команды Тутберидзе рассказал, как в «Хрустальном» скрывают травмы

Хореограф команды Этери Тутберидзе Алексей Железняков стал гостем нового YouTube-канала «СЭ» о фигурном катании «Кваксель» и высказал свое мнение о травмах в группе.

— Ожидания от чемпионата России двоякие — и печальные, и выжидательные. Мне безумно обидно, что некоторые наши девочки вылетели из борьбы. Хотелось, чтобы они все выступили и у всех был шанс. Травмы во всех группах случаются, просто группа Тутберидзе на виду.

— Вы даже говорили, что Дарья Усачева, может быть, сама виновата в своей травме. Она в 15 лет должна все контролировать?

— Фанаты фигурного катания любят выдернуть фразу из контекста.

— Журналисты тоже.

— Да (смеется). Мне пишут потом в сообщениях: ах, значит, у вас только спортсмены виноваты, а вы в белом пальто? Нет, виноваты все. Но когда я становился солистом в различных ансамблях, у меня было развито безумное чувство лидерства. И у тебя много где болит, хрустит колено, но ты не подойдешь и не попросишь об отдыхе, потому что потеряешь сольную партию. Я даже вижу это у малявочек. Они уже боятся, что Маня слева или Люся справа их обойдут, и поэтому утаивают травмы. Обычно я стараюсь вытащить клещами эту информацию, если вижу на занятиях что-то не то. И взрослые девочки тоже рвутся вперед, не рассказывают о травмах, думают, что потом подлечатся. Это не единичная ситуация, их миллион, за 15 лет я насмотрелся таких везде. Может быть, с Усачевой было так, но не берусь утверждать, я не все время на льду.

Даже когда девочки травмируются, они все равно ходят в танцевальный зал, тренируются, чтобы не потерять форму. В таком возрасте, если не тратишь привычное число калорий, тебя начинает распирать. Так что спортсмены стараются не выпадать из процесса. А травмы обусловлены четверными и конкуренцией. Все понимают, что следующий олимпийский сезон будет не у всех.

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