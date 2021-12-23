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«Нет яиц». Хореограф «Хрустального» рассказал, почему в команде Тутберидзе не появляются сильные фигуристы-мужчины

08:00
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Хореограф команды Этери Тутберидзе Алексей Железняков стал гостем нового YouTube-канала «СЭ» о фигурном катании «Кваксель» и поделился мнением о том, появятся ли в «Хрустальном» сильные одиночники.

— «Хрустальный» сейчас лучшая школа в мире?

— В женском одиночном — да.

— А почему с парнями не получается?

— У меня два варианта. Первый — нет яиц. Так, кажется, говорил Траньков. Парни рафинированные, нет стержня. Мы, когда в детстве за девок дрались, его чувствовали. Я не призываю никого драться, но у этого поколения все есть: гаджеты, столько соблазнов. Многим просто не нужно.

Второй — очень сложно разорваться и на мальчиков, и на девочек. Если бы отодвинули девочек и взяли бы конкретно нескольких классных талантливых мужиков и начали бы их «бомбить», все усилия пустили бы туда, то тоже некислый результат получился бы. Система Тутберидзе — как швейцарские часы.

Новый YouTube-канал о фигурном катании «Кваксель». Подписывайтесь!

Полностью интервью с Алексеем Железняковым читайте на сайте «СЭ»

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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