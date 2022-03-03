Авербух: «Щербакова стала олимпийской чемпионкой абсолютно по праву и заслуженно»

Хореограф по фигурному катанию Илья Авербух высказался о выступлении российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине.

«Я считаю, что Аня Щербакова стала олимпийской чемпионкой абсолютно по праву и заслуженно, пройдя сложнейшую спортивную дорогу. Поэтому еще раз поздравляю Аню Щербакову и Сашу Трусову, которой совсем немного не хватило. Ну а Камила Валиева — 15-летняя девушка, и у нее есть все для того, чтобы через четыре года показать, что она достойна звания олимпийской чемпионки. Мне кажется, на этом надо поставить точку», — цитирует Авербуха «Комсомольская правда — Екатеринбург».

Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании, Трусова стала второй, а Валиева осталась на четвертой строчке.