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Сегодня, 09:37

Авербух: «Щербакова стала олимпийской чемпионкой абсолютно по праву и заслуженно»

Виктория Кравченко
Илья Авербух.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Хореограф по фигурному катанию Илья Авербух высказался о выступлении российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине.

«Я считаю, что Аня Щербакова стала олимпийской чемпионкой абсолютно по праву и заслуженно, пройдя сложнейшую спортивную дорогу. Поэтому еще раз поздравляю Аню Щербакову и Сашу Трусову, которой совсем немного не хватило. Ну а Камила Валиева — 15-летняя девушка, и у нее есть все для того, чтобы через четыре года показать, что она достойна звания олимпийской чемпионки. Мне кажется, на этом надо поставить точку», — цитирует Авербуха «Комсомольская правда — Екатеринбург».

Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании, Трусова стала второй, а Валиева осталась на четвертой строчке.

Источник: https://www.ural.kp.ru/daily/27371/4553027/
Александра Трусова
Анна Щербакова
Илья Авербух
Камила Валиева
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