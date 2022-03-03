Авербух назвал самые яркие пары за все время существования «Ледникового периода»

Российский хореограф по фигурному катанию Илья Авербух назвал три пары, которые были самыми яркими на проекте «Ледниковый период».

«Я всегда ухожу от этого вопроса, потому что, наверное, это бы обижало другие пары. Но я думаю, что Татьяна Навка и Марат Башаров, Чулпан Хаматова и Роман Костомаров, Екатерина Гордеева и Егор Бероев. Эти три пары все помнят, все знают и все их любят.

Успех «Ледникового периода» в том, что здесь нет никакой фонограммы, здесь люди ценят и понимают тот труд, который вкладывается», — цитирует Авербуха «Комсомольская правда — Екатеринбург».

Отметим, «Ледниковый период» транслируется на «Первом канале» с 2007 года по настоящее время.