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Фигурное катание

3 марта, 23:27

Косторная рассказала о мошеннице, которая продавала ее вещи

Екатерина Савостина
Корреспондент
Сторис Алены Косторной.
Фото Instagram
Сторис Алены Косторной.
Фото Instagram
Сторис Алены Косторной.
Фото Instagram
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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала, что нашла в интернете человека, который продавал ее вещи.

В сторис Instagram фигуристка опубликовала фото объявления о продаже неизвестным своей игрушки за 75 тысяч рублей.

«А сейчас немного отвлечемся от темы перехода и посмеемся над одним очень умным человеком», — написала Косторная.

Сторис Алены Косторной. Фото Instagram
Сторис Алены Косторной.
Фото Instagram

Девушка связалась с человеком, опубликовавшим объявление, и отправила ему настоящее фото продаваемой игрушки. На что продавец ответил: «У вас просто игрушка, а у меня игрушка от Алены Косторной».

Сторис Алены Косторной. Фото Instagram
Сторис Алены Косторной. Фото Instagram
Фото Instagram

2 марта стало известно, что Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и присоединилась к Елене Буяновой.

В сезоне-2021/22 Косторная заняла второе место на этапе «Гран-при» во Франции и стала третьей на этапе в Канаде.

Источник: https://www.instagram.com/aliona_officialnew/
Фигурное катание
Алена Косторная
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