Косторная рассказала о мошеннице, которая продавала ее вещи

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала, что нашла в интернете человека, который продавал ее вещи.

В сторис Instagram фигуристка опубликовала фото объявления о продаже неизвестным своей игрушки за 75 тысяч рублей.

«А сейчас немного отвлечемся от темы перехода и посмеемся над одним очень умным человеком», — написала Косторная.

Сторис Алены Косторной. Фото Instagram

Девушка связалась с человеком, опубликовавшим объявление, и отправила ему настоящее фото продаваемой игрушки. На что продавец ответил: «У вас просто игрушка, а у меня игрушка от Алены Косторной».

Сторис Алены Косторной. Фото Instagram Фото Instagram

2 марта стало известно, что Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и присоединилась к Елене Буяновой.

В сезоне-2021/22 Косторная заняла второе место на этапе «Гран-при» во Франции и стала третьей на этапе в Канаде.