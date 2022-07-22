Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:49

Гендиректор ФФККР Коган высказался о смене спортивного гражданства российскими фигуристами

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган поделился мнением о смене спортивного гражданства российскими спортсменами.

«Не думаю, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) во главе с новым президентом пойдет на нарушение своей же собственной конституции, в которой очень четко прописаны правила перехода спортсменов, — приводит слова Когана RT. — В этом отношении у нас и сейчас идет непрерывное взаимодействие с рядом стран, в том числе и так называемых недружественных, несмотря на все сложности текущего момента. Могу, кстати, сказать, что мы получаем довольно много запросов на возврат фигуристов обратно в страну, более того, многие из этих запросов уже удовлетворили».

По мнению гендиректора ФФККР, некоторые спортсмены мечутся по миру в поисках лучших условий.

«У кого-то закончил кататься партнер, и выяснилось, что никому оставшийся спортсмен не нужен, у кого-то закончились деньги, а спонсоров нет — разные бывают истории. Есть и такие, кто просто мечется по миру в поисках лучшей доли. Абстрактно говоря, человек сегодня запрашивает у нас релиз на переход в Германию, через два месяца уже хочет в Венгрию, а еще через какое-то время — в Эстонию. Для меня это прежде всего говорит о том, что фигурист хочет не кататься, а просто уехать из страны», — сказал он.

Напомним, что на недавнем конгрессе ISU продлила отстранение России и Белоруссии на неопределенный срок.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1028767-kogan-grazhdanstvo-figuristy-smena
Фигурное катание
0
Читайте также
Как правильно завершать тренировки? Советы экспертов
Ведущий «Есть тема» Антон Анисимов: «Сначала люди сами делают интервью с каминг-аутом, а потом запрещают нам говорить об этом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев: «Отменили шведы и Трусову, и радость юных шведских фигуристов!»

Александр Коган отреагировал на отмену мастер-класса Трусовой в Швеции
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости