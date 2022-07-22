Гендиректор ФФККР Коган высказался о смене спортивного гражданства российскими фигуристами

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган поделился мнением о смене спортивного гражданства российскими спортсменами.

«Не думаю, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) во главе с новым президентом пойдет на нарушение своей же собственной конституции, в которой очень четко прописаны правила перехода спортсменов, — приводит слова Когана RT. — В этом отношении у нас и сейчас идет непрерывное взаимодействие с рядом стран, в том числе и так называемых недружественных, несмотря на все сложности текущего момента. Могу, кстати, сказать, что мы получаем довольно много запросов на возврат фигуристов обратно в страну, более того, многие из этих запросов уже удовлетворили».

По мнению гендиректора ФФККР, некоторые спортсмены мечутся по миру в поисках лучших условий.

«У кого-то закончил кататься партнер, и выяснилось, что никому оставшийся спортсмен не нужен, у кого-то закончились деньги, а спонсоров нет — разные бывают истории. Есть и такие, кто просто мечется по миру в поисках лучшей доли. Абстрактно говоря, человек сегодня запрашивает у нас релиз на переход в Германию, через два месяца уже хочет в Венгрию, а еще через какое-то время — в Эстонию. Для меня это прежде всего говорит о том, что фигурист хочет не кататься, а просто уехать из страны», — сказал он.