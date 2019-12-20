Глейхенгауз рассказал, какую роль его мама играла в жизни Загитовой

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, в интервью ФФККР отметил, что его недавно ушедшая из жизни мама Людмила Шалашова была очень близка с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Шалашова также занималась хореографией с группой Тутберидзе.

— Показательная программа, которую Алина исполняла на Гран-при в Саппоро, посвящена моей маме, которая ушла от нас больше месяца назад, — цитирует ФФКР Глейхенгауза. — Этот номер родился у меня через 3 дня после того, как все случилось. Я пришел на тренировку и сказал Алине, что у меня появилась такая идея. Алина спросила: «Не хотите ли вы сами исполнить этот номер?» Это было очень мило с ее стороны, но я все-таки решил передать свои чувства, душевные переживания через Алину и спасибо ей огромное, что она согласилась. Этот номер символизирует новую жизнь, что-то естественное, связанное с природой, красивое, понятное людям. Этот как перерождение, светлые воспоминания. Мне так легче было перенести и пережить тяжелую утрату.

Мама занималась хореографией со всей нашей группой. Отрабатывала все поставленные программы в зале — каждую руку, каждый жест. Она очень много работала с Алиной в олимпийский сезон над «Черным Лебедем» и «Дон Кихотом». С Алиной они были очень близки, и Алина подарила маме на день рождения котенка , который сейчас живет со мной. Кошечка выросла. По характеру очень похожа на Алину...

У Алины с моей мамой были доверительные отношения. И для Алины — уход моей мамы стал тяжелым ударом, как и для всех спортсменов нашей группы.