Глейхенгауз назвал фарсом предположение, что Трусовой не уделяли внимание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз подтвердил, что фигуристка Александра Трусова перешла в тренеру Евгению Плющенко.

Также он прокомментировал информацию, что тренеры не уделяли спортсменке должного внимания.

— Конечно, это абсолютный фарс, — приводит слова Глейхенгауза официальный сайт ФФККР. — Сделать из Саши уникальную спортсменку, которая попала в Книгу рекордов Гинесса, и борющуюся за лидирующие позиции, не работая должным образом, невозможно. Как команде не делать ставку на одного из основных своих спортсменов, который выступает в этом сезоне по взрослым?

Работа проводилась огромная. Форму Саши накануне чемпионата мира, который не состоялся по известной причине, все могли видеть на видео, которое она выложила у себя в инстаграме. Я сам снимал это видео на тренировке. Мы собирались выступать в Канаде с пятью четверными. Сезон был очень тяжелый. И хочется заметить, в период роста мы не только сохраняли то, что было уже выучено, но и по ходу внедряли новые четверные прыжки, и программа становилась все время сложнее.

Иногда не все получалось на соревнованиях, но задача нашего тренерского штаба состояла в том, чтобы подготовить каждого спортсмена к старту максимально, чтобы фигурист был на пике своей формы. А дальше они выходят на лед, соревнуются друг с другом и их катание оценивают судьи.

Мы переживаем за каждого. Они все наши спортсмены, и мы поддерживаем каждого как своих родных, потому что проводим с ними больше времени, чем с кем-либо еще в жизни. Поэтому сказать, что Саше не хватало внимания... Это абсолютно не так. Мы проводим с фигуристами на льду практически все время и отдаем себя полностью работе.