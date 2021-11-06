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Гербольдт считает прокат Хромых в произвольной программе на «Гран-при Италии» лучшим в ее карьере

19:45
Катарина Гербольдт. Фото Татьяна Дорогутина, -
Катарина Гербольдт. Фото Татьяна Дорогутина, -
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Российская экс-фигуристка Катарина Гербольдт в разговоре с «СЭ» поделилась впечатлениями от результатов этапа серии «Гран-при» в Италии.

«Здорово, что Аня собралась и показала хорошее катание, для меня это было неудивительно. И, все-таки, это олимпийский сезон, поэтому все по максимуму стараются выступать на «Гран-при» в Италии. На моей памяти у Хромых был лучшей прокат в ее карьеры. Я надеюсь и верю, что и в дальнейшем у наших девочек будут все золотые медали», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Российская фигуристка Анна Щербакова (236,78 балла) победила на этапе серии «Гран-при» в Италии, второе место заняла Майя Хромых (226,35 балла), а третьей стала представительница Бельгии Луна Хендрикс (219,05 балла).

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