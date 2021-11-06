«Гран-при» Италии: расписание соревнований 6 ноября
14:00
6 ноября в Турине продолжится третий этап серии «Гран-при» — «Gran Premio d'Italia».
Во второй соревновательный день женщины, мужчины и спортивные пары представят свои произвольные программы, танцоры — покажут произвольные танцы.
Первоначально этот этап должен был состояться в Китае, но по причинам, связанным с угрозой распространения COVID-19, перенесен в другую страну, в Италию.
Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».
Женщины, произвольная программа
17.00 Первый канал (с 17.30)
Танцы на льду, произвольный танец
19.10
Пары, произвольная программа
21.05
Мужчины, произвольная программа
22.45
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