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«Гран-при» Италии: расписание соревнований 6 ноября

14:00
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
6 ноября в Турине продолжится третий этап серии «Гран-при» — «Gran Premio d'Italia».

Во второй соревновательный день женщины, мужчины и спортивные пары представят свои произвольные программы, танцоры — покажут произвольные танцы.

Первоначально этот этап должен был состояться в Китае, но по причинам, связанным с угрозой распространения COVID-19, перенесен в другую страну, в Италию.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

Женщины, произвольная программа

17.00 Первый канал (с 17.30)

Танцы на льду, произвольный танец

19.10

Пары, произвольная программа

21.05

Мужчины, произвольная программа

22.45

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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