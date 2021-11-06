«Гран-при» Италии: расписание соревнований 6 ноября

6 ноября в Турине продолжится третий этап серии «Гран-при» — «Gran Premio d'Italia».

Во второй соревновательный день женщины, мужчины и спортивные пары представят свои произвольные программы, танцоры — покажут произвольные танцы.

Первоначально этот этап должен был состояться в Китае, но по причинам, связанным с угрозой распространения COVID-19, перенесен в другую страну, в Италию.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

Женщины, произвольная программа

17.00 Первый канал (с 17.30)

Танцы на льду, произвольный танец

19.10

Пары, произвольная программа

21.05

Мужчины, произвольная программа

22.45