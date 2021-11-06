Произвольная программа Майи Хромых на «Гран-при Италии». Видео
Видео проката произвольной программы Майи Хромых на «Гран-при Италии»
19:41
Российская фигуристка Майя Хромых исполнила произвольную программу на этапе серии «Гран-при» в Италии.
Она прыгнула четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом, сольный четверной тулуп, допустила ошибку на тройном риттбергере, прыгнула двойной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц.
Россиянка заняла второе итоговое место, набрав по сумме выступлений 226,35 балла.
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