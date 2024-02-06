Фролов назвал интересной перспективу возможного возвращения Пападакис и Сизерона в спорт

Фигурист Артем Фролов, выступающий в дуэте с Анной Коломенской, прокомментировал выступление в ритм-танце на первенстве России в Саранске и поделился мнением о лучших дуэтах мира. За прокат ритм-танца дуэт набрал 72,06 балла и занимает промежуточное второе место.

— Прокат лучше был чем на утренней тренировке. Появился адреналин, прошел мандраж, отпустили себя, поели, поспали. Раньше я был слишком сформирован, зациклен в себе что мешало. В этом году уже другой план действий. Себя отпускаешь, сходить можно погулять с ребятами, ничего страшного. Все своим чередом, так и надо, не бояться пробовать что-то новое. Я вот решил переосмыслить свои тренировки и пока тьфу-тьфу получается. От головы многое зависит.

Было бы интересно, если Пападакис и Сизерон вернутся в спорт. На Европе они катали интересный показательный, это была новинка. Видел в соцсетях как они ставили этот танец, проделали большой объем работы. Смотрю как за международными турнирами сейчас. Вот зашел в соцсети, увидел пост, изучаю какой турнир. Одну пару глянул и вышел. Возможно, конечно, это из-за того, что на международных стартах сейчас нет россиян. Последнее что видел — это чемпионат Америки, — сказал Фролов.

Ранее в СМИ появилась информация что олимпийские чемпионы из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон рассматривают возможность вернуться в спорт в следующем сезоне.