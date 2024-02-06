Фигуристка Коломенская восхищается спортсменкой, которой запрещен въезд в РФ

Фигуристка Анна Коломенская, выступающая в дуэте с Артемом Фроловым, прокомментировала выступление в ритм-танце на первенстве России в Саранске и рассказала о своих кумирах в спорте. За прокат ритм-танца дуэт набрал 72,06 балла и занимает промежуточное первое место.

— Сегодня было попроще чем вчера. До этого мы были на тренировочной арене, сейчас только вышли на основной каток. В прошлом сезоне у нас была очень нервная подготовка. В этом сезоне уже попроще, не физически, даже больше стала нагрузка, но вот ментально отпустили себя психологически, грамотно себя настроили.

Смотрим на Габриэлу Пападакис/Гийома Сизерона, Тессу Виртью и Скотта Моира. Наверное, все пары говорят, что смотрят на них. Есть пары которые не могут не нравиться, на которых невозможно не равняться. Сейчас это итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри, американцы Мэдисон Чок/Эван Бейтс. У нас должен быть свой стиль при этом, но мы думаем над тем, кем можем быть. За результатами я слежу, а чтобы все прокаты смотреть такого нет, — сказала Коломенская.

Трехкратной олимпийской чемпионке Тессе Виртью из Канады МИД РФ запретил въезд в Россию в 2023 году.