Фрагмент видео, где Сотникова призналась в положительной допинг пробой, исчез из Youtube-канала Tatarka FM

С Youtube-канала Tatarka FM исчез фрагмент видео, в котором фигуристка Аделина Сотникова сообщила, что у нее была обнаружена положительная допинг-проба в 2014 году.

Полное интервью с олимпийской чемпионкой вышло в марте, но фрагмент с вопросами о допинг-скандалах был опубликован накануне. Именно он и исчез из Youtube-канала.

Ранее в РУСАДА заявили, что у них нет информации о найденном у Сотниковой допинге.

В Сочи Сотникова принесла России первое в истории золото в одиночном катании. В 2020-м фигуристка завершила карьеру.

Сотникова рассказала о допинговых обвинениях 2014 года. Что это было?