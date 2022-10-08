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8 октября, 16:25

Мемориал Панина-Коломенкина: прямая трансляция произвольной программы спортивных пар

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В субботу, 8 октября, спортивные пары выступят с произвольными программами на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Начало — 17:25 по московскому времени.

Следить за прокатами в прямом эфире можно с помощью прямой трансляции на YouTube-канале «Студия 38».

После короткой программы лидировали чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, но пара снялась с произвольной программы.

Порядок выступлений:

1. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

2. Виктория Васильева — Роман Запорожец

3. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

4. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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