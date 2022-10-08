Александра Трусова привезла Марка Кондратюка на футбольное дерби ЦСКА — «Динамо». Они убежали от журналистов, отказавшись отвечать на вопросы

Известные российские фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк приехали на футбольное дерби между ЦСКА — «Динамо», которое проходит в Москве 8 октября.

За рулем внедорожника сидела Трусова.

Выйдя из машины, фигуристы сразу убежали от журналистов, отказавшись отвечать на вопросы. В первую очередь прессу интересовала причина нового расставания Трусовой с тренером Этери Тутберидзе.

Отметим, что Кондратюк и Трусова приехали незадолго до матча и, веротяно, спешили на процедуру символического удара по мячу. На ней спортсмены появились в футболках ЦСКА.

Ранее стало известно, что Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Светлане Соколовской. Именно с этим специалистом в школе ЦСКА работает Кондратюк.

В сезоне-2020/21 Трусова занималась в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, после чего вернулась к Этери Тутберидзе.