Коляда рассказал, что подумает об участии в «Ледниковом периоде»

Призер чемпионата мира Михаил Коляда после выступления на Мемориале Панина-Коломенкина рассказал, что в «Ледниковый период» его не приглашали, но он бы подумал над участием в шоу.

— Призовые в сезоне важны?

— Давайте не будем говорить о деньгах в приличном обществе. Федерация объявила? Вот у нее и спрашивайте, насколько это важно.

— В «Ледниковый период» вас не приглашали?

— Нет. Над участием я бы подумал.

— У вас совпадает по датам этап «Гран-при» и шоу Евгения Плющенко. Будете выбирать?

— Видимо, буду участвовать в этапе «Гран-при». Знаете, я рассматриваю любой старт с той позиции, что есть они — уже хорошо. А где выступать, не столько важно. Как-то готовиться по-особенному... Нет, как обычно готовился.

Сегодня, 8 октября Коляда стал победителем Мемориала Панина-Коломенкина с результатом в 298,49 балла по сумме обеих программ.