Фигуристка Валиева сообщила, что примет участие в ледовом шоу в Китае

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что примет участие в ледовом шоу в Китае, которое пока находится в процессе разработки. Она заявила, что исполнит главную роль.

«Мы сейчас разрабатываем очень интересное шоу в Китае. Нескромно скажу, что роль главной героини на льду катать буду я, а все остальное действо будет происходить вокруг меня», — цитирует Валиеву ТАСС.

Ранее Тутберидзе заявила, что Валиевой нужно скорректировать вес и вернуться к тренировкам.

3 марта Тутберидзе назвала бессмысленным употребление допинга Валиевой.

9 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года. Во время Олимпиады-2022 в Пекине выяснилось, что в допинг-пробе россиянки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Срок отстранения фигуристки действует с 25 декабря 2021 года и будет длиться до декабря 2025 года.