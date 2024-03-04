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4 марта, 15:31

Фигуристка Валиева сообщила, что примет участие в ледовом шоу в Китае

Виктория Кравченко
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что примет участие в ледовом шоу в Китае, которое пока находится в процессе разработки. Она заявила, что исполнит главную роль.

«Мы сейчас разрабатываем очень интересное шоу в Китае. Нескромно скажу, что роль главной героини на льду катать буду я, а все остальное действо будет происходить вокруг меня», — цитирует Валиеву ТАСС.

Ранее Тутберидзе заявила, что Валиевой нужно скорректировать вес и вернуться к тренировкам.

3 марта Тутберидзе назвала бессмысленным употребление допинга Валиевой.

9 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года. Во время Олимпиады-2022 в Пекине выяснилось, что в допинг-пробе россиянки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Срок отстранения фигуристки действует с 25 декабря 2021 года и будет длиться до декабря 2025 года.

Все результаты 17-летней спортсменки, показанные с 25 декабря 2021 года, аннулированы.

Источник: https://tass.ru/sport/20149821
Фигурное катание
Камила Валиева
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