Костомаров заявил, что перестал бояться своей смерти

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что больше не боится своей смерти.

«Своей смерти я уже не боюсь после случившегося. Боюсь только потери близких», — приводит слова Костомарова ТАСС.

Ранее Костомаров опубликовал видео с отдыха с прыжком в бассейн и показал, как летает на флайборде.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.

47-летний Костомаров также примет участие в ледовом гала-шоу в постановке Авербуха, которое пройдет в Санкт-Петербурге 26 марта.