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4 марта, 19:42

Роднина: «В этом году у Валиевой ни одного выступления без падений»

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова Этери Тутберидзе про лишний вес Камилы Валиевой.

Ранее тренер заявила, что фигуристке нужно скорректировать вес.

«Визуально не наблюдаю у Камилы лишнего веса, но, насколько она справляется с программами, мы в этом году уже посмотрели. У Валиевой не было ни одного выступления без падений, а это не просто техническая ошибка. Это значит, что идут уже какие-то нарушения», — приводит слова Родниной Sport24.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Ирина Роднина
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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