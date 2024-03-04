Роднина: «В этом году у Валиевой ни одного выступления без падений»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова Этери Тутберидзе про лишний вес Камилы Валиевой.

Ранее тренер заявила, что фигуристке нужно скорректировать вес.

«Визуально не наблюдаю у Камилы лишнего веса, но, насколько она справляется с программами, мы в этом году уже посмотрели. У Валиевой не было ни одного выступления без падений, а это не просто техническая ошибка. Это значит, что идут уже какие-то нарушения», — приводит слова Родниной Sport24.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.