Тутберидзе заявила, что Валиевой нужно скорректировать вес и вернуться к тренировкам
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что у фигуристки Камилы Валиевой лишний вес.
«Камила должна подсушиться. И это она должна сделать сама. Также ей надо тренироваться в том режиме, в котором она тренировалась», — заявила тренер в интревью NHK.
3 марта Тутберидзе назвала бессмысленным употребление допинга Валиевой.
9 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года. Во время Олимпиады-2022 в Пекине выяснилось, что в допинг-пробе россиянки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Срок отстранения фигуристки действует с 25 декабря 2021 года и будет длиться до декабря 2025 года.
Все результаты 17-летней спортсменки, показанные с 25 декабря 2021 года, были аннулированы.