Тутберидзе заявила, что Валиевой нужно скорректировать вес и вернуться к тренировкам

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что у фигуристки Камилы Валиевой лишний вес.

«Камила должна подсушиться. И это она должна сделать сама. Также ей надо тренироваться в том режиме, в котором она тренировалась», — заявила тренер в интревью NHK.

3 марта Тутберидзе назвала бессмысленным употребление допинга Валиевой.

9 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года. Во время Олимпиады-2022 в Пекине выяснилось, что в допинг-пробе россиянки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Срок отстранения фигуристки действует с 25 декабря 2021 года и будет длиться до декабря 2025 года.