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3 марта, 19:43

Тутберидзе считает бессмысленным употребление допинга в случае Валиевой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала дисквалификацию своей воспитанницы Камилы Валиевой.

«У меня очень много вопросов — что это, откуда это взялось? Никто не хотел думать разумно. Весь сезон она побеждала, везде была чистая. Что там нужно было сделать — выше прыгнуть или больше скрутить? У нас же не секунды, когда мы пробежали быстрее или прыгнули дальше», — приводит слова Тутберидзе ТАСС со ссылкой на NHK.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года. Во время Олимпиады-2022 в Пекине выяснилось, что в допинг-пробе россиянки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Срок отстранения фигуристки действует с 25 декабря 2021 года и будет длиться до декабря 2025 года.

Все результаты 17-летней спортсменки, показанные с 25 декабря 2021 года, были аннулированы.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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