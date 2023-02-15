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Сегодня, 18:52

Фигуристка Коломенская расплакалась после ошибки в ритм-танце на первенстве России

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Фавориты первенства России среди юниоров Анна Коломенская/Артем Фролов допустили ошибку в ритм-танце. Партнерше не удалась вторая секция твиззлов, из-за чего фигуристы потеряли много баллов. После проката в микст-зоне Анна не смогла сдержать слез, а партнер ее поддержал.

Аня Коломенская после ошибки на твиззлах расплакалась в микст-зоне. Артем Фролов поддержал партнершу.

— Ничего страшного, все бывает. В прошлом году на первенстве России было не так страшно, мы были аутсайдерами. А сейчас, когда ты выходишь, как фаворит, то давление больше. За исключение твиззлов прокат был хорошим, спокойным. Подготовка прошла без травм, без болезней. Нужно выходить на лед, понимая, что мы фавориты, доказывать, что мы достойны.

Могу только посоветовать, что делать Ане, чтобы пережить это: сконцентрироваться на себе, не думать, о том, какое место займешь, если элемент не получается, просто выбросить его из головы. Я просто перед стартом делал глубокий вдох-выдох и закрывал глаза. Тренер поддержал, сказал то же самое, что и я.

На тренировках ошибок не бывает. Целый месяц катали, ничего такого не было. По силам хорошо ехалось.

Фигурное катание
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