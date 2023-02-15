Ученики Авербуха Шинкаренко и Михайлов рассказали о выступлении в шоу вместе с Костомаровым

Фигуристы Александра Шинкаренко и Владислав Михайлов прокомментировали выступления в шоу Ильи Авербуха вместе с Романом Костомаровым. Спортсмены тренируются у Ильи Изяславовича и сейчас выступают на первенстве России в Перми.

— Все случилось не на наших глазах. Мы хотели бы выразить огромные слова поддержки в такой тяжелой для него ситуации. Мы все любим его, желаем все это скорее пройти, чтобы скорее это закончилось. Переживаем. В шоу он прекрасно себя чувствовал, выходил на лед, мы смеялись за кулисами, разговаривали. Все было отлично. В какой момент это случилось, мы не видели. Не были очевидцами. Очень тяжелая ситуация для всех, кто знает Романа лично. Хотим, чтобы он быстрее выздоровел.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти спортсмена, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.

46-летний Костомаров является победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.