Врач: «Есть сомнения, что у Костомарова именно фиброз, потому что так быстро он появиться не мог»

Врач Лев Авербах сомневается в том, что у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова был выявлен фиброз легкого.

«Фиброз — покрывание легких рубцами. Это очень небыстрый процесс и его развитие зависит от количества пораженной ткани. Есть сомнения, что у Костомарова именно фиброз, потому что так быстро он появиться не мог. Больше похоже на ателектаз — спадение легочной ткани с потерей объема легкого. При ателектазе легкое как бы сворачивается и перестает работать. Конечно, это только догадки, мы мало знаем про состояние Романа, поэтому конкретики дать никто не может, кроме лечащих врачей. А история с фиброзом очень сомнительная», — приводит Sport24 слова Авербаха.

Ранее появилась информация о том, что в ночь на 15 февраля состояние Костомарова резко ухудшилось. Отмечалось, что фигурист не может самостоятельно дышать из-за фиброза в левом легком. Позже «Известия» сообщили о том, что врачам удалось стабилизировать состояние Костомарова.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.