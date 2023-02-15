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Врач: «Есть сомнения, что у Костомарова именно фиброз, потому что так быстро он появиться не мог»

Алина Савинова
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Врач Лев Авербах сомневается в том, что у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова был выявлен фиброз легкого.

«Фиброз — покрывание легких рубцами. Это очень небыстрый процесс и его развитие зависит от количества пораженной ткани. Есть сомнения, что у Костомарова именно фиброз, потому что так быстро он появиться не мог. Больше похоже на ателектаз — спадение легочной ткани с потерей объема легкого. При ателектазе легкое как бы сворачивается и перестает работать. Конечно, это только догадки, мы мало знаем про состояние Романа, поэтому конкретики дать никто не может, кроме лечащих врачей. А история с фиброзом очень сомнительная», — приводит Sport24 слова Авербаха.

Ранее появилась информация о том, что в ночь на 15 февраля состояние Костомарова резко ухудшилось. Отмечалось, что фигурист не может самостоятельно дышать из-за фиброза в левом легком. Позже «Известия» сообщили о том, что врачам удалось стабилизировать состояние Костомарова.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-02-15-vrach-yest-somneniya-chto-u-kostomarova-fibroz-tak-bystro-on-poyavitsya-ne-mog
Фигурное катание
Роман Костомаров
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