Камила Валиева о личной жизни: «У меня только двое друзей»

Фигуристка Камила Валиева рассказала о своей личной жизни. По словам спортсменки, многие в ее жизни приходят на время.

«Это Ева Уварова, с которой мы дружим почти три года, и актриса Маша Лобанова, с которой я недавно познакомилась, но уже хорошо общаюсь. Иногда бывает, что ты приходишь после тренировки, понимаешь, что они заняты, они тоже очень востребованные люди в своей профессии, и тебе просто не с кем пройтись, погулять где-нибудь или поговорить и т.д.», — цитирует спортсменку «КП-Спорт».

Валиева является олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в командных соревнованиях.