Валиева объяснила, почему поддерживает повышение возрастного ценза

Фигуристка Камила Валиева поделилась мнением о повышении возрастного ценза для спортсменов.

«Мне скоро исполнится 17 лет, и это тот возраст, с которого уже скоро будут допускать до взрослых соревнований. И как человек, который выступал с 15 лет, могу сказать, что и этом юном возрасте есть очень тяжелые моменты. Не нужно обесценивать труд подростка. Да, ему чуть легче, чем, например, мне сейчас в 17. Но там другие трудности.

И, наверное, да, это правильно, что подняли возраст. Наверное, с тем контекстом, чтобы продлить карьеру фигуристок, чтобы они в 17 лет не заканчивали, а только начинали и дальше и дольше радовали зрителей и судей, себя и тренеров», — цитирует спортсменку «КП-Спорт».

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) в июне 2022 года повысил минимальный возраст фигуристов для допуска на взрослые соревнования до 17 лет начиная с сезона-2024/25.