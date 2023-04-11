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Фигурное катание

Сегодня, 18:34

Траньков рассказал, как повлияло отсутствие международных стартов на фигурное катание в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков рассказал, как повлияло отсутствие международных стартов на фигурное катание в России.

«Слабее мы точно не стали. По крайней мере в тех видах, в которых мы и так доминировали, — женское одиночное катание и спортивные пары. Потому что конкуренция в этих видах внутри сраны была выше, чем на международных соревнованиях. Очень неплохо подтянулись наши одиночники, соревнуясь между собой. Не было четкого лидера, много ребят показывали хорошее катание с большим количеством четверных. Да, это пока далеко от топового мирового уровня, но, в принципе, только на пользу пошло. Единственное, танцы у нас немного просели, но это из-за того, что ушли лидеры. Как долго мы еще сможем сохранять высокий уровень, выступая только у себя в стране? Я не могу ответить на этот вопрос. Как долго нас будут держать, так долго мы будем кататься», — приводит слова Таранькова Metaratings.ru.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать до соревнований спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе, если атлеты не поддерживают СВО и не связаны контрактами с военными структурами.

Источник: https://metaratings.ru/news/trankov-o-sezone-bez-mezhdunarodnykh-startov-eto-tolko-na-polzu-poshlo-slabee-my-tochno-ne-stali-242508/
Фигурное катание
Максим Траньков
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