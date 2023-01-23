Медведева назвала любимого футболиста в мировом футболе

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева назвала любимого футболиста в мировом футболе.

«В мировом футболе это Лионель Месси, болела за него на чемпионате мира. В «Динамо» пока еще не со всеми лично знакома, но вчера было забавное интервью с Костей Тюкавиным, а сегодня будем с Арсеном Захаряном разговаривать. Будет весело, потому что Костя будет сидеть за кадром. Думаю, мне даже ничего не нужно будет спрашивать, они вдвоем сами все наговорят», — цитирует Медведеву пресс-служба «Динамо».

На ЧМ-2022 35-летний Месси забил семь мячей и сделал три результативные передачи в семи матчах. Он был признан лучшим игроком турнира.

Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира, победив в финале турнира в Катаре команду Франции в серии послематчевых пенальти (3:3, 4:2 — по пенальти).